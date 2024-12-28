امين بغداد يؤكد تسارع وتيرة أعمال تطوير مدخل بغداد بابل

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له لمتابعة اعمال المشروع وترأسه اجتماعاً موسعاً بمقر للاطلاع على مراحل العمل ونسب الانجاز المتحققة بحضور امانة للشؤون الفنية ومديري عامي دوائر (المشاريع ، بلدية الدورة ، بلدية الرشيد) .ونقل بيان للامانة ورد لـ نيوز، عن قوله ان "رئيس وجه بالاسراع بانجاز مشاريع تطوير مداخل لما تمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين الى جانب كونها هوية وواجهة لبغداد".وتابع ان "مشروع تطوير مدخل بابل ضمن حدود امانة للمقطع الممتد من جسر لغاية القوس بطول (5،5) كم ، تم انجاز اعمال التوسعة فيه والاستمرار باعمال الاكساء لمحاور التوسعة ، والعمل يسير بوتيرة عالية وسينجز ضمن التوقيتات المحددة وبأعلى المواصفات".واشار البيان الى ان "امين وجه خلال اجتماعه بفريق العمل الخاص بالمشروع بزيادة وتيرة الأعمال والاهتمام بتنفيذ تصاميم مميزة عند انشاء جسور المشاة ، وكذلك الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار الظلية ، كما اوعز لدائرتي بلديتي الدورة والرشيد بضرورة ازالة المشوهات ونصب لوحات إعلانية وتأهيل المواقع القريبة من منطقة التطوير".