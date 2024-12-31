السامرائي‬⁩ يهنئ بالعام الجديد: نفتح صفحة مليئة بالأمل والعمل

هنأ رئيس العزم السامرائي، بقدوم العام الجديد، الى فتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والعمل.

وقال في بيان، "مع بداية العام الجديد 2025، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والعمل لتحقيق تطلعاتنا وخدمة أهلنا بكل إخلاص".

وأضاف "سائلين الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والنجاح والسلام على وطننا الغالي، ‏وكل عام والعراق بخير".