بالأرقام.. الصحة تعلن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تسجيلات صوتية وردت للسومرية نيوز، إن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين اصابات بحروق مختلقة واصابات بالعين المباشرة والأطراف، كما سجلنا اصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا الى الدخول للعناية المركزة، مؤكدا عدم تسجيل حالة وفاة لغاية الان".وأضاف ان "وزارة مستنفرة بحسب توجيه وزير من يوم أمس في جميع ردهات الطوارئ من خلال تواجد الأطباء والمختصين والمقيمين مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كما لم نواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية مع وجود الملاكات المختلفة".وأوضح البدر أن مجموع الاصابات بالألعاب النارية 143 إصابة، موزعة بين وبقية المحافظات، حيث تم تسجيل 113 إصابة في فقط (65 إصابة في الرصافة، 44 في الكرخ، و4 في الطب)، كما تم تسجيل إصابات أخرى في عدة محافظات كالتالي: 4 إصابات في النجف، 10 في واسط، 5 في البصرة، إصابة واحدة في ديالى، 5 في ميسان، إصابة واحدة في كركوك، 2 في المثنى، و1 في صلاح الدين".وأضاف البدر أن "الإصابات بسبب الرصاصات العشوائية بلغت 40 إصابة، منها 27 إصابة في بغداد، كما تم تسجيل إصابات في البصرة (5 إصابات)، نينوى (إصابة واحدة)، ميسان (4 إصابات)، كركوك (إصابة واحدة)، و2 إصابات في صلاح الدين".