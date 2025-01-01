النجف تحدد سعر الأمبير للمولدات خلال كانون الثاني

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن "آلية العمل لشهر كانون الثاني / 2025 سيكون التشغيل فيها من الساعة 1 ظهرا الى الساعة 1 بعد الليل وبالتناوب مع التيار الوطني".وأضافت اللجنة، أن "سعر الامبير سيكون 8000 دينار لكافة المولدات العامة (المسجلة ومناطق الترشيد وغير المسجلة) علما ان التسجيل مفتوح واي مولدة من المولدات غير المسجلة ترفع في حال المخالفة".وتابعت اللجنة، أن " كل اربع ساعات تشغيل متواصل، ستكون ساعة واحدة استراح"، داعية اصحاب المولدات الى "الالتزام بآلية التشغيل والتسعيرة تجنبا للعقوبات ورفع المولدة".