العراق يخسر احد فنانيه

وقالت نقابة الفنانين العراقيين
في بيان ورد لـ السومرية
نيوز، "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان المسرحي قصي البصري، والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال".
من هو الفنان قصي البصري؟
هو فنان وممثل ومخرج عراقي
ولد في البصرة
عام 1362هـ/ 1943م.
أعماله وإنجازاته
مشرف
فني في النشاط المدرسي لتربية البصرة
عام 1967.
مشرف
فني لفرقة الإذاعة والتلفزيون في البصرة
عام 1989.
أحد مؤسسي شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في بغداد
عام 1991.
المشاركات الدولية
مهرجان تونس للفنون الشعبية - تونس 1971
مهرجان الشبيبة العالمي - ألمانيا 1973
مهرجان موسكو للفنون - موسكو 1978
المهرجان الوطني الأردني - الأردن 1979
مهرجان الفنون الشعبية - بولونيا 1980
مهرجان اعياد الملك حسين - الأردن 1997
مهرجان الثورة العربية - الأردن 1998
الجوائز والشهادات
الجائزة الأولى في مهرجان المسرح العالمي للمنطقة الجنوبية، البصرة
عام 1972.
الجائزة الثانية للاوبريت للمنطقة الجنوبية، البصرة
عام 1972.
الجائزة الأولى للوحات الشعبية في المهرجانات الجماهيرية، بغداد
عام 1980.
تكريم وزارة الثقافة والإعلام العراقية في عامي 1980 و1990.
جائزة تقديرية من نقابة العمال، بغداد
1985.
جائزة تقديرية من نقابة المعلمين، البصرة
1986.
جائزة تقديرية من نقابة المعلمين، بغداد
1987.
جائزة تقديرية من نقابة الفنانين، البصرة
1987.
جائزة تقديرية من نقابة اكاديمية الخليج العربي، البصرة
1987.
جائزة تقديرية من نقابة الفنانين، بغداد
1989.
أعماله الفنية
شارك في إخراج وعمل الكثير من الأعمال الفنية ومنها:
اوبريت بيادر خير 1969
اوبريت الكوفية الحمراء في عمان عام 1998.
مثل في المسرحيات التالية والتي عرضت على مسارح البصرة: (عطيل 1961 / اوديب 1962 / القاعدة والاستثناء 1965 / مكبث 1965).
اخرج المسرحيات التالية والتي عرضت على مسارح البصرة: (كيلوبترا في القرن العشرين 1964 / بيلا فيتلا 1965 / غراب 1967 / نقطة التحول 1969 / مأساة اورشليم 1968 / بنادق في القنيطرة 1967 / عزت أفندي 1967 / أغنية الموت 1967 / أيام زمان 1968/ صوت مصر 1968 / الحياة الزوجية 1968 / الحواجز 1969 / المدينة المفقودة / 1969 / نماذج مدفوعة 1969 / جنسنا اللطيف 1970 / طريق العودة 1970 / بشارة خير 1970 / المهزلة الارضية 1971 / العروسة بهية 1971 / يكبون الحباية تصير كباية 1972 / بس راسك سالم يالهيبة 1972 / افكار صبيانية 1972 / المؤسسة الوطنية للجنون 1998 1972 / ليلي الحصاد 1973 / نفوس 1974 / موكب بلا صياد 1974 / العلوة 1986 / ليلة سمر 1987).
شارك كممثل في عدد كبير من المسرحيات والتي عرضت على مسارح بغداد
ومنها: (قطر الندى والسنافر السبعة 1993 / السوق 1993 / بوق مرزوق 1994 / تالي الليل 1995 / القزم وبنت الطحان 1995 / سيدتي الجميلة 1996 / اللي يجي من أيده 1997 / الباب العالي 1998 / صوت البوق 1998 / سلطنه 2000 / عوافي 2001 / رد وبدل 2003 / حكاية الذئب الطيب).
شارك في عدد كبير من المسلسلات منها: (المسافر 1992 / الانسة فواكه 1994 / الصيد الثمين 1994 / عش الازواج 1995 / مسعود العمارتلي 1995 / الظرفاء 1995 / أيام الخطوبة 1995 / الصفقة 1995 / قيس وليلى 1995 / الفانوس السحري 1996 / الواهمون 1996 / ذئاب الليل ج2 1997 / عمر بن ربيعة 1997/ بيت العنكبوت 1997 / سوق الجواهر 1998 / رجال الظل 1998 / رجل فوق الشبهات 2000 / أبو جعفر المنصور 2000/ الزمن والغبار 2000 / القضية 238 2001 / الطب عند العرب 2002 / الوداع الاخير 2002 / ظرفاء ولكن 2002 / وراء الابواب 2002 / باشوات آخر زمان 2004 / فضولي بغداد
2004 / خاص جداً 2004 / ساره خاتون 2006 / جحيم الفردوس 2007 / رسائل من بيت ميت 2008 / اقوى من الحب 2008 / نوري باشا 2008 / غرباء الليل 2008).