العراق يخسر احد فنانيه

نيوز – محلي

توفي الفنان الكبير قصي البصري، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقالت نقابة الفنانين في بيان ورد لـ نيوز، "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان المسرحي قصي البصري، والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال".

من هو الفنان قصي البصري؟

قصي محمد البصري

هو فنان وممثل ومخرج ولد في عام 1362هـ/ 1943م.

أعماله وإنجازاته

فني في النشاط المدرسي لتربية عام 1967.

فني لفرقة العمال في عام 1984.

فني لفرقة عام 1986.

فني لفرقة الإذاعة والتلفزيون في عام 1989.

أحد مؤسسي للفن عام 1968.

أحد مؤسسي شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في عام 1991.

محاضر فني في عام 1983.

المشاركات الدولية

مهرجان تونس للفنون الشعبية - تونس 1971

مهرجان الشبيبة العالمي - ألمانيا 1973

مهرجان موسكو للفنون - موسكو 1978

المهرجان الوطني الأردني - الأردن 1979

مهرجان الفنون الشعبية - بولونيا 1980

مهرجان اعياد الملك حسين - الأردن 1997

مهرجان الثورة العربية - الأردن 1998

الجوائز والشهادات

الجائزة الأولى في مهرجان المسرح العالمي للمنطقة الجنوبية، عام 1972.

الجائزة الثانية للاوبريت للمنطقة الجنوبية، عام 1972.

الجائزة الأولى للوحات الشعبية في المهرجانات الجماهيرية، عام 1980.

تكريم وزارة الثقافة والإعلام العراقية في عامي 1980 و1990.

جائزة تقديرية من نقابة العمال، 1985.

جائزة تقديرية من نقابة المعلمين، 1986.

جائزة تقديرية من نقابة المعلمين، 1987.

جائزة تقديرية من نقابة الفنانين، 1987.

جائزة تقديرية من نقابة اكاديمية الخليج العربي، 1987.

جائزة تقديرية من نقابة الفنانين، 1989.

أعماله الفنية

شارك في إخراج وعمل الكثير من الأعمال الفنية ومنها:

اوبريت بيادر خير 1969

اوبريت الكوفية الحمراء في عمان عام 1998.

مثل في المسرحيات التالية والتي عرضت على مسارح البصرة: (عطيل 1961 / اوديب 1962 / القاعدة والاستثناء 1965 / مكبث 1965).

اخرج المسرحيات التالية والتي عرضت على مسارح البصرة: (كيلوبترا في القرن العشرين 1964 / بيلا فيتلا 1965 / غراب 1967 / نقطة التحول 1969 / مأساة اورشليم 1968 / بنادق في القنيطرة 1967 / عزت أفندي 1967 / أغنية الموت 1967 / أيام زمان 1968/ صوت مصر 1968 / الحياة الزوجية 1968 / الحواجز 1969 / المدينة المفقودة / 1969 / نماذج مدفوعة 1969 / جنسنا اللطيف 1970 / طريق العودة 1970 / بشارة خير 1970 / المهزلة الارضية 1971 / العروسة بهية 1971 / يكبون الحباية تصير كباية 1972 / بس راسك سالم يالهيبة 1972 / افكار صبيانية 1972 / المؤسسة الوطنية للجنون 1998 1972 / ليلي الحصاد 1973 / نفوس 1974 / موكب بلا صياد 1974 / العلوة 1986 / ليلة سمر 1987).

شارك كممثل في عدد كبير من المسرحيات والتي عرضت على مسارح ومنها: (قطر الندى والسنافر السبعة 1993 / السوق 1993 / بوق مرزوق 1994 / تالي الليل 1995 / القزم وبنت الطحان 1995 / سيدتي الجميلة 1996 / اللي يجي من أيده 1997 / الباب العالي 1998 / صوت البوق 1998 / سلطنه 2000 / عوافي 2001 / رد وبدل 2003 / حكاية الذئب الطيب).

شارك في عدد كبير من المسلسلات منها: (المسافر 1992 / الانسة فواكه 1994 / الصيد الثمين 1994 / عش الازواج 1995 / مسعود العمارتلي 1995 / الظرفاء 1995 / أيام الخطوبة 1995 / الصفقة 1995 / قيس وليلى 1995 / الفانوس السحري 1996 / الواهمون 1996 / ذئاب الليل ج2 1997 / عمر بن ربيعة 1997/ بيت العنكبوت 1997 / سوق الجواهر 1998 / رجال الظل 1998 / رجل فوق الشبهات 2000 / أبو جعفر المنصور 2000/ الزمن والغبار 2000 / القضية 238 2001 / الطب عند العرب 2002 / الوداع الاخير 2002 / ظرفاء ولكن 2002 / وراء الابواب 2002 / باشوات آخر زمان 2004 / فضولي 2004 / خاص جداً 2004 / ساره خاتون 2006 / جحيم الفردوس 2007 / رسائل من بيت ميت 2008 / اقوى من الحب 2008 / نوري باشا 2008 / غرباء الليل 2008).