إطلاق الدورة البرامجية الخاصة بامتحانات نصف السنة

وقال مدير التلفزيون التربوي حيدر فاروق السعدون إنه تم إعداد خطة برامجية خاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025)، بهدف مراجعة المنهاج الدراسي للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية.وبين أنه تم إعداد جدول بثِّ لكل مرحلة دراسية وبطريقة مكثَّفة للفصل الدراسي الأول، والذي يغطي جميع المراحل على مدار اليوم، ومن خلال سبع قنوات تلفزيونية، هي التربوية العامة للمراحل الإعدادية بفروعها كافة، إضافة إلى قنوات: كيدز لمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسط، وللطلبة المتميزين، والتعليم المهني بجميع أقسامه، ومحو الأمية، وأخرى مشتركة للغة والتركمانية والسريانية.وذكر السعدون أن المنهاج الذي أُعد لهذه القنوات، صباحي وتتم إعادته مساءً، ليستفد منه طلبة جميع المدارس سواء كان دوام الطالب صباحياً أم مسائياً، إضافة إلى شمول المدارس العراقية خارج البلاد، بالخطة البرامجية وبثّ الدروس مع مراعاة فارق التوقيت.وتابع أن البرامج التربوية تبثُّ أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها للوصول إلى جميع الطلبة والتلاميذ في تسهيل المنهاج لديهم، مؤكداً أن مجموعة القنوات المذكورة أعلاه، تعدُّ منصة متكاملة ببثِّ الدروس التربوية، ما قلل من توجه الأسر في تسجيل أولادهم بمعاهد التدريس الأهلية التي أثقلت كاهلهم.