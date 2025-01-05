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إطلاق الدورة البرامجية الخاصة بامتحانات نصف السنة
محليات
2025-01-05 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
389 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
تطلق
وزارة التربية
اليوم الأحد، الدورة البرامجية الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025) وعبر سبع قنوات تربوية لمراجعة منهاج جميع المراحل الدراسية.
وقال مدير التلفزيون التربوي حيدر فاروق السعدون إنه تم إعداد خطة برامجية خاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025)، بهدف مراجعة المنهاج الدراسي للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية.
وبين أنه تم إعداد جدول بثِّ لكل مرحلة دراسية وبطريقة مكثَّفة للفصل الدراسي الأول، والذي يغطي جميع المراحل على مدار اليوم، ومن خلال سبع قنوات تلفزيونية، هي التربوية العامة للمراحل الإعدادية بفروعها كافة، إضافة إلى قنوات: كيدز لمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسط، وللطلبة المتميزين، والتعليم المهني بجميع أقسامه، ومحو الأمية، وأخرى مشتركة للغة
الكردية
والتركمانية والسريانية.
وذكر السعدون أن المنهاج الذي أُعد لهذه القنوات، صباحي وتتم إعادته مساءً، ليستفد منه طلبة جميع المدارس سواء كان دوام الطالب صباحياً أم مسائياً، إضافة إلى شمول المدارس العراقية خارج البلاد، بالخطة البرامجية وبثّ الدروس مع مراعاة فارق التوقيت.
وتابع أن البرامج التربوية تبثُّ أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها للوصول إلى جميع الطلبة والتلاميذ في تسهيل المنهاج لديهم، مؤكداً أن مجموعة القنوات المذكورة أعلاه، تعدُّ منصة متكاملة ببثِّ الدروس التربوية، ما قلل من توجه الأسر في تسجيل أولادهم بمعاهد التدريس الأهلية التي أثقلت كاهلهم.
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