بتفاصيل جديدة.. جامعة الاسراء تصدر بيانا بشأن حادثة الهجوم

نيوز – محلي

أصدرت جامعة الاسراء، اليوم الاحد، بيانا بشأن حادثة الهجوم على الكلية واصابة عدد من الطلاب والحرس بجروح.

وقالت الكلية في بيان ورد لـ نيوز، "في منتصف نهار هذا اليوم الاحد قام احد الاشخاص بمهاجمة جامعة الاسراء ويدعى ابراهيم جبر الساعدي الطالب في كلية للعلوم الطبية / قسم التمريض، بمهاجمه الحرم الجامعي بوحشية ورمي عشوائي ادى لاصابة بعض منتسبي الجامعة".

وأضافت انه "تم القاء القبض عليه من قبل امنية الجامعة وتسليمه للجهات المختصة التي تحقق من وضعه النفسي والعقلي حيث تتاكد من احد الأطباء النفسيين في الحارثية الذي كان يراجعه"، موضحة انه "تم الاطمئنان على حالة المصابين وهي مستقرة الان".

وثمنت "الدور الشجاع والمسؤول للعناصر في الجامعة وتصديهم للمجرم والقاء القبض عليه"، مقدمة الشكر لرئيس الجامعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ووكيل الوزارة للشؤون العلمية حيدر عبد ضهد المحترم ورئيس جهاز الاشراف صلاح الفتلاوي ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي فارس مهدي على اتصالهم واطمئنانهم ومتابعتهم للوضع الأمني للجامعة والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين".