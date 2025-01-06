محافظ كربلاء يعلن قرب توزيع قطع أراض سكنية على 3 فئات

وقال الخطابي في حديث لـ نيوز، إنه "بمناسبة عيد الجيش الباسل، نعلن قرب توزيع قطع أراض سكنية على عوائل الشهداء، والجرحى، والمنتسبين ضمن القوات الأمنية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.يشار الى ان محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وافق بتاريخ الاثنين (16 كانون 2024) على شمول عمال النظافة بقطع الاراضي السكنية، معتبرا أن قطع الاراضي هي استحقاق لهم ضمن خطة تعدها بشمول اكبر عدد من الشرائح بقطع الاراضي السكنية.كما ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اطلق بمناسبة عيد الجيش العراقي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025) الأعمال التنفيذية في مشروع (6 كانون) السكنية في التاجي شمالي .