311 ألف سوري يفضلون البقاء في العراق.. ما الأسباب؟

وأوضح المصدر، أن أكثر من 80% من السوريين الذين دخلوا منذ اندلاع الاضطرابات السياسية والأمنية في سوريا عام 2011، طلبوا اللجوء أو الحصول على إقامة دائمة، مفضلين البقاء على العودة لبلادهم، بحسب ما نقلت "ارم نيوز".وأضاف أن السوريين المسجلين رسميًّا في يتوزعون بين وإقليم كردستان، ويبلغ عددهم أكثر من 311 ألف شخص، بينهم 127 ألف طفل و50 ألف امرأة، الى أن الحكومة العراقية تتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بحساسية كبيرة، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وأوضح أن غالبية اللاجئين يرفضون العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، نظرًا لأنهم استقروا في أعمالهم وأسسوا منازل وحياة اجتماعية في .ورغم استقرار الكثير من السوريين في المدن العراقية، فلا يزال المئات منهم يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كردستان العراق، خاصة النازحين من شمال شرق سوريا، مثل: قامشلي، والحسكة، الذين فروا مع اشتداد المعارك في تلك المناطق.وأكد أن هناك مئات حالات الزواج المسجلة بين السوريين والعراقيين؛ ما يمنح السوري المتزوج من امرأة عراقية حق الإقامة الدائمة، ومن ثم إمكانية الحصول على الجنسية العراقية في حال مضى على إقامته أكثر من عشر سنوات متواصلة، وفق القانون .اللاجئون السوريون يسيطرون على قطاع الفندقةوعلى عكس اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان، لم تشهد الحدود العراقية جماعية للسوريين إلى بلادهم، سوى عدد قليل من العائلات عقب سقوط نظام الأسد.وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، بات السوريون في يسيطرون على قطاع الفندقة والمطاعم، حيث يديرون أكبر وأشهر المطاعم والفنادق في وإقليم كردستان ومدن عراقية أخرى.