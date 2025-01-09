جنايات الانبار: المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة

وضبط بحوزة المدان 30 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، بحسب بيان لمجلس الأعلى ورد للسومرية نيوز.وصدر الحكم – بحسب البيان - استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.