نبأ سار لمستفيدي الحماية الاجتماعية

وقال في مؤتمر صحفي، انه خلال الأشهر الماضية أطلقنا مبادرة تحويل المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 الى 25 سنة الى عقود في وزارة الداخلية، كما أطلقنا في الشهر الماضي تحويل عدد مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة العدل.وكشف انه سنعمل على تحويل اعداد أخرى وفق القوانين النافذة الى وزارة السياحة والثقافة والى البلديات في المحافظات، وكذلك .