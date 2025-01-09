للتوعية بتاريخ الحضارة.. الثقافة تعتزم إنشاء المتحف العراقي الإلكتروني

وقال مدير الإدارية والقانونية والمالية في الهيئة حسن نايف إنَّ هناك (73) تجاوزاً على المواقع الأثرية، تمت إزالة (46) منها خلال العام الماضي، أما المتبقي منها فهناك شكاوى جزائية لم تُحسم لغاية الآن ما زالت في أروقة المحاكم.وأضاف أنَّ قامت بالتنسيق مع المفتشيات في المحافظات بمتابعة جميع القانونية المتعلقة بقطاع الآثار والتراث للبتّ فيها وفق قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة (2002)، وتم كسب (90) بالمئة من الدعاوى القضائية لصالح الهيئة، وما زال المتبقي منها قيد التحقيق.وأوضح أنَّ وجّه بتخصيص لجان من جهاز الأمن الوطني ودائرة الأمن الاقتصادي والقوات الأمنية الماسكة للتعاون مع العاملين في مفتشيات المحافظات لمتابعة التجاوزات على المواقع الأثرية والزراعة على محرّمات التلول والأبنية، مبيناً أنَّ أغلب التجاوزات تحصل من قبل أهالي المناطق بسبب عدم درايتهم بأهميتها والمتاجرة بالقطع الأثرية والتراثية وتهريبها خارج البلد.ولفت نايف إلى أنَّ هناك مقترحاً لإنشاء مشروع موقع المتحف الإلكتروني بإشراف الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة الحضر للتنمية المستدامة، بهدف توعية المجتمع بأهمية تأريخ حضارة العراق، وإبراز القطع الأثرية والحضارات القديمة ونشاطات المتحف الوطني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين والطلبة للقيام بزيارة المتحف عبر الإنترنت، إذ يُعدّ المشروع نقلة نوعية تُظهر للعالم تراث البلد الثقافي والمساهمة في دعم اختيار عاصمة السياحة العربية (2025).