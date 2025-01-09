بمناسبة عيد الشرطة.. إعفاء ضباط ومنسبي ميسان من العقوبات الانضباطية

وقال قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي في بيان ورد لـ نيوز، إن "القائد أصدر أمراً بإعفاء كافة الضباط والمنتسبين من العقوبات الانضباطية والتي تندرج ضمن صلاحياته".وأضاف المكتب، أن "القرار جاء بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لعيد الشرطة العراقية، متمنيآ لهم الموفقية في عملهم وبذل المزيد من الجهود من أجل محافظة ميسان".