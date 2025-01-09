اعتقال تاجري مخدرات في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال تاجري مخدرات شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على اثنين من متاجري بعد نصب كمين محكم لهم من قبل السرية ومخدرات وتم الاشتباك معهم واصابتهم ضمن منطقة البنوك".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهما مادة الكرستال تقدر 500 غم".