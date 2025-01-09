في الموصل.. العثور على طفلة "حديثة الولادة" قرب مسجد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم العثور على طفلة حديث الولادة وقت صلاة في قرب احد ابواب المساجد".

وأضاف المصدر أنه "تم تسليمها الى مركز شرطة موصل جديدة".