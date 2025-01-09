عملية أمنية ضد تجارة المخدرات في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون والمؤثرات العقلية تشرع بعملية أمنية ضمن مناطق الكفاح والفضل بحثاً عن المتورطين بتجارة المواد المخدرة".وأضاف المصدر أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات واشراف مباشر من قبل اللواء الزركاني مدير عام شؤون المخدرات".