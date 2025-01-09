البصرة.. التحقيق مع مفرزة أمنية بعد "ضرب" متسولة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الخميس، عن تشكيل مجلس تحقيقي مع مفرزة أمنية بعد "ضرب" متسولة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب "تم تشكيل مجلس تحقيقي بأمر القائد وتم حجزهم في سرية بالانضباط في قيادة الشرطة". وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مفرزة أمنية بضرب متسولة في الوطن وسط البصرة، بحسب تلك المواقع.