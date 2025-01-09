مصرع منتسب أمني وانتحار شاب في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "منتسبا في لقي مصرعه في الاستراحة نتيجة تعرضه لحادث دهس اثناء قيادته دراجة نارية ضمن منطقة حي التراث".

وأضاف المصدر أن "شابا انتحر النار على نفسه من سلاح داخل داره ضمن منطقة الجديدة"، مشيرا الى أنه "حسب ادعاء ذويه اقدم على هذا الفعل بعد رسوبه في الامتحانات المدرسية".