وفاة شخص حرقا داخل سيارة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة شخص حرقا داخل سيارة شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "قام شخص مجهول الهوية بالركوب داخل عجلة متروكة ضمن منطقة قاطع الجديدة وبعد ركوبه اندلعت النيران بداخلها".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة الشخص في الحال"، مشيرا الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".