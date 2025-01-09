في كركوك.. ضبط خمسة مليارات ليرة سورية داخل سيارة

أعلنت وزرة الداخلية، مساء الخميس، عن ضبط خمسة مليارات ليرة داخل سيارة في محافظة .

وقال الناطق باسم الداخلية ميري في بيان، "في عملية نوعية، مفارز قسم شؤون السيطرات في محافظة (سيطرة تركلان) يضبط مبلغاً ماليا قدره خمسة مليارات ليرة مخبأة داخل عجلة نوع حمل اثناء محاولة عبوره عبر السيطرات".

وأضاف "القت المفارز القبض على سائق العجلة والشخص الذي كان برفقته"، مشيرا الى أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة وتواجد ميداني من مدير قسم أمن الافراد ومدير مكافحة أجرام ومدير الوطني ومدير مكافحة الجريمة المنظمة".