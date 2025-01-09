وفاة تاجر مخدرات متأثرا بجراح أصيب بها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "توفي احد تجار اللذين القي القبض عليهما في منطقة البنوك داخل المستشفى متأثر بجراحه بعد المصادمة التي حصلت مع قوة أمنية".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الخميس، باعتقال تاجري مخدرات ضمن منطقة البنوك".