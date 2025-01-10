بالأرقام.. إحصائية رسمية دولية حول اعداد النازحين في العراق

نيوز – دولي

اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها لشهر كانون الاول 2024، إن 286.171 لاجئا ونازحا يعيشون في إقليم كردستان، وهو ما يمثل 85 بالمئة من إجمالي اللاجئين في .

وصنفت المفوضية الأرقام كالتالي: 11.101 من كبار السن، 138.199 من الإناث، 147.972 من الذكور، 49.116 من الشباب (15-24 سنة)، و203.447 من النساء والأطفال.

وفيما يتعلق بأماكن إقامتهم، أوضحت المفوضية: "91.845 شخصا يعيشون في مدينة دهوك، 41.791 شخصا في مدينة السليمانية، والعدد الأكبر في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث يعيش 152.535 شخصا.

وأوضحت المفوضية أن "غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء في إقليم قدموا من سوريا ومن سوريا، ويبلغ عددهم 266.605 شخصا، وقدم 9.183 شخصا من ومن إيران، و8.116 شخصا من تركيا ومن تركيا، و1.037 شخصا من فلسطين، و1.230 شخصا من دول أخرى".



وأشارت إلى أن 20.141 أسرة من أصل (85.142 أسرة لاجئة تقيم في كردستان) تعيش في مخيمات إقليم .

وجاء في تقرير المفوضية لشهر كانون الاول، أنه لمواجهة أزمة النازحين وطالبي اللجوء في بأكمله، طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 203.6 مليون دولار، لكنها لم تتلق سوى 44% من هذا المبلغ.