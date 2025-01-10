هزة أرضية تضرب السليمانية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ نيوز، أن "الهزة الأرضية وقعت اليوم الجمعة في الساعة 2:39:52 مساءً، وبلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر".وأضاف "تم الشعور بها من قبّل المواطنين الساكتين بالقرب منها".