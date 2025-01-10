وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، أن "مخرجات نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير الى بداية تأثر البلاد بحالة اعتبارا من هذه وتستمر لغاية ليل السبت في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد، فيما تستمر لغاية ظهر الاحد في مدن شمال وشرق البلاد".وأضافت الهيئة: " تندفع السحب هذه من الجهة لتتحول الاجواء تدريجيا الى غائمة جزئيا الى غائمة ونهار يوم السبت"، مشيرة إلى أن "فرص الأمطار ستكون حاضرة في اغلب مناطق محافظة مصحوبة ببعض الغزارة في اماكن محدودة".وبينت، أنه "تندفع السحب الممطرة بشدة متفاوتة مصحوبة ببؤر للغزارة وهطول مستمر احيانا نحو كافة المدن صباح ونهار السبت"، فيما لفتت إلى أنه "تضعف فرص الامطار مساء وليل السبت في اغلب مدن غرب البلاد والوسطى والجنوبية، وتستمر في مدن شمال وشرق البلاد حسب التوقعات".وحذرت الهيئة، من "غزارة الامطار في مناطق محدودة خلال فترة التأثير، بالإضافة إلى تردي الرؤية الافقية خلال ساعات ليل السبت وفجر وصباح الاحد في أغلب المدن ما بين 3-5 كم نتيجة لـتشكل موجات من الضباب الخفيف، وفرص واردة لتشكل موجات ضباب كثيف في مناطق محدودة من مدن شمال البلاد والأنبار ومناطق متفرقة من مدن الوسط والجنوب ليلة السبت/ الأحد تسبب انعدام الرؤية دون 1 كم، تتحسن خلال ساعات ما قبل ظهر الأحد".