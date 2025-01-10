شاب يرمي نفسه من جسر بالبصرة وعائلته تفترش الارض لايجاد جثته (فيديو)

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شاباً رمى نفسه من اعلى الجسر الإيطالي في البصرة"، مبيناً ان "عائلته افترشت الأرض بالقرب من الجسر منذ ساعات من اجل العثور على الجثة".واضاف، ان "عمليات البحث مستمرة منذ يومين"، مشيراً الى ان "الشاب من مواليد 2008 وتم رصده من خلال كامرات المراقبة وهو يرمي بنفسه من اعلى الجسر في ساعة متاخرة من الليل".