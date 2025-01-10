النجف.. تسرب للغار يتسبب بحريق مطعم مشويات والدفاع المدني تتدخل (فيديو)

وقال المصدر. لـ نيوز، إن "تسرباً للغاز في مطعم مشويات وسط تسبب بحريق"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني سارعت لاخماده لمنع امتداده لباقي المحال المجاوره".و اضاف انه "تم السيطرة على الحريق و لاتوجد اية إصابات بشرية سوى خسائر مادية".