العدل تعلن عدد "الاحداث" المطلق سراحهم خلال 2024

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العدد الكلي وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته الدائرة، بلغ (١٤٧٦) حدثا بينهم (٧٦٦) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و(٤٥١) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و(٣) أحداث بقرار تميزي و(٢٥٦) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".واعلنت وزارة العدل، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025) عن العدد الكلي للنزلاء المفرج عنهم من جميع اقسام دائرة الإصلاح العراقية في والمحافظات للفترة من 1كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024، مبينة ان الرقم بلغ (8068) حالة اطلاق سراح بينهم 321 نزيلة، و(7747) نزيل.