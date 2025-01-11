بالصور.. حادث مروع قرب مقبرة كربلاء الجديدة

نيوز – محلي

افاد مراسل نيوز، اليوم السبت، بان حادثا مروريا قرب مقبرة الجديدة، أدى الى وفاة شخص.

وقال المراسل ان "سيارة صالون اصطدمت بعجلة حمل (تريلة) على -النجف، قرب مقبرة الجديدة ما أدى الى وفاة شخص في الحال". وأضاف المراسل ان "قوة امنية طوقت الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابساته".

