معلومات وتفاصيل جديدة عن المليارات السورية المهربة الى العراق

نيوز – محلي

كشف مصدر عسكري عراقي، عن معلومات وتفاصيل جديدة حول الأموال السورية التي ضُبطت مؤخرا في محافظة كركوك، والبالغة 5 مليارات ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلامية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله أن "فصائل مسلحة أدخلت هذه الأموال التي حصلت عليها بطرق غير معروفة، إلى عبر محافظة المحاذية للحدود السورية، ومنها إلى محافظة صلاح الدين، قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في حيث تم ضبطها".

واضاف المصدر أن "انخفاض عدد السيطرات الأمنية على هذا الطريق كان عاملًا مساعدًا، لكن بعد دخول كركوك، تعرضت هذه الشاحنة إلى تفتيش دقيق، وتم اعتقال شخصين كانا فيها".

ولم يتسنى للسومرية نيوز التأكد من صحة تلك المعلومات، الا ان أعلنت في وقت سابق انه "في عملية نوعية، تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات في محافظة (سيطرة تركلان) يضبط مبلغاً ماليا قدره خمسة مليارات ليرة سورية مخبأة داخل عجلة نوع حمل اثناء محاولة عبوره عبر السيطرات".

وأضافت ان "المفارز القت القبض على سائق العجلة والشخص الذي كان برفقته"، مشيرة الى أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة وتواجد ميداني من مدير قسم أمن الافراد ومدير مكافحة أجرام ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الجريمة المنظمة".

ومرت الليرة السورية بتقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بالتطورات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ففي العام 2021، كان الدولار يعادل 3000 ليرة سورية، لكن مع تفاقم الأزمات، وصل سعر الصرف إلى 4000 ليرة في العام 2022، ليستمر الانهيار في العام 2023، حيث بلغ سعر الدولار 8000 ليرة، ثم ارتفع إلى 13 ألف ليرة بحلول منتصف العام ذاته.