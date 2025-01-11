الخطوط الجوية السورية تخطط لاستئناف رحلاتها إلى موسكو

نيوز – دولي

تخطط شركة "الخطوط الجوية السورية" Syrian Airlines لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين دمشق وموسكو بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال مصدر في الشركة ان "هناك خططا لاستئناف الرحلات إلى روسيا، من بين عدد من المسارات الدولية الأخرى، بحلول نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن "الطائرات من المقرر أن تصل إلى مطار فنوكوفو في موسكو، كما كان الحال قبل توقف الرحلات المنتظمة في 8 كانون الاول 2024".

وفي وقت سابق، ذكر شركة سورية أخرى وهي "أجنحة الشام" Cham Wings التي كانت أيضا تسير رحلات إلى موسكو، أنه لا يمتلك حاليا معلومات حول احتمال استئناف رحلات شركته.

ومنذ 7 كانون الثاني استأنف مطار دمشق الدولي استقبال وإرسال الرحلات الدولية، والتي كانت قد توقفت في 8 كانون الاول من العام الماضي بسبب الوضع في البلاد. وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران، سواء السورية أو الأجنبية، تدريجيا في استعادة رحلاتها من دمشق.