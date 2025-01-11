المالية تحسم جدل أزمة الرواتب

وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز: إن "وزيرة المالية طيف أكدت خلال استضافتها داخل النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025".وأضاف، "شكلنا فرعية لمتابعة مستحقات إقليم لعامي 2024 _ 2025"، مضيفا، أن "اللجنة ستقدم في جلسة الإثنين المقبل تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".وكانت النيابية قد استضافت، اليوم، وزيرة المالية طيف سامي؛ لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.