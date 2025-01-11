السوداني يعزي برحيل صاحب مقهى الشابندر

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع يعزي برحيل الشخصية الاجتماعية (محمد الخشالي) صاحب مقهى الشابندر، الذي يجسد علامة فارقة في تاريخ الثقافة العراقية".وأضاف أن "الفقيد يمثل حالة عراقية متميزة، فهو إلى جانب أثره الاجتماعي، كان مثالاً للصبر والتضحية بعد استشهاد أربعة من أولاده في التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المتنبي سنة 2007"، متمنياً للفقيد "الرحمة والرضوان، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان".