الدولار ينخفض في بغداد واربيل

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 150950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.أما في فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.