يربط العراق مع ايران.. برلماني يستغرب عدم افتتاح منفذ "مهم" في البصرة

وقال في مقطع مصور، إن "منفذ الواصلية في ناحية السيبة جنوب جاهز لافتتاحه ونستغرب عدم فتحه واستخدامه حتى الآن"، معتبراً أن "هذا المنفذ مهم جداً وهو مكتمل وكانت هنالك زيارة إليه من قبل وزير الداخلية".وتابع، "الجانب الإيراني قريب ونستطيع تفعيل هذا المنفذ لدخول وخروج المسافرين"، لافتاً إلى أنه "متبقي بعض اللوجستية البسيطة مثل موافقة هيئة المنافذ الحدودية وقرار صادر عن للافتتاح".وبين، أن "افتتاح هذا المنفذ سيعطي بيئة جاذبة لناحية الواصلية العريقة بتاريخها وأهلها".