بالصور.. توقيع أول اتفاقية حج بين العراق والسعودية

وقع والسعودية، اليوم السبت، أول اتفاقية حج بين .

وقالت هيئة العراقية في بيان مقتضب، "تم توقيع أول اتفاقية حج بين رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ووزير السعودي بن فوزان". أدناه صور التوقيع..