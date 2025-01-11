إصابة لواء وسائقه بحادث سير في المثنى

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة ضابط برتبة لواء وسائقه بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "أصيب ضابط برتبة لواء وسائقة منسوبين للداخلية نتيجة تعرض عجلتهم الى حادث سير واصطدامها بصهريج محمل بمادة الكاز على السريع في المثنى".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر ايضا عن احتراق الصهريج".