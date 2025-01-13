ثقيلة ببعض المناطق وأخف من المعتاد في أخرى.. قائمة ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بازدحامات صباح اليوم الاثنين، حيث جاء الموقف المروري ثقيلا جدا في بعض الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية وسط بغداد، فيما جاءت الازدحامات اقل من المعتاد في بعض الشوارع الأخرى.





جسر الدورة باتجاه نزلة محمد



جسر الجادرية وازدحامات متقطعة في كرادة خارج



أبو نؤاس



ازدحامات متفرعة في ازقة الصناعة ومثنى الشيباني وسعد بن ابي وقاص ومستشفى العلوية



الشيباني ومجسر العلوية



مجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة وساحة وجسر الجمهورية ازدحام طويل متصل



القناة من امام ساحة مظفر لغاية نصب الشهيد



الثورة من القناة لغاية محمد



محمد من جامعة بغداد/باب المعظم لغاية مجسر الربيعي



ازدحام جسر الصرافية لغاية الجامعة المستنصرية



جسر ومجسر باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة مدينة الطب



الرشيد والجمهورية والكيلاني وجسر السنك



حيفا وشارع شيخ معروف



جسر الاعظمية وشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل



14 تموز ازدحامات متقطعة لغاية ساحة الاحتفالات



المشاتل ونفق النداء



المنصور وشارع دمشق



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل



المصافي لغاية جسر الطابقين













وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:جسر الدورة باتجاه نزلة محمدجسر الجادرية وازدحامات متقطعة في كرادة خارجأبو نؤاسازدحامات متفرعة في ازقة الصناعة ومثنى الشيباني وسعد بن ابي وقاص ومستشفى العلويةالشيباني ومجسر العلويةمجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة وساحة وجسر الجمهورية ازدحام طويل متصلالقناة من امام ساحة مظفر لغاية نصب الشهيدالثورة من القناة لغاية محمدمحمد من جامعة بغداد/باب المعظم لغاية مجسر الربيعيازدحام جسر الصرافية لغاية الجامعة المستنصريةجسر ومجسر باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة مدينة الطبالرشيد والجمهورية والكيلاني وجسر السنكحيفا وشارع شيخ معروفجسر الاعظمية وشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل14 تموز ازدحامات متقطعة لغاية ساحة الاحتفالاتالمشاتل ونفق النداءالمنصور وشارع دمشقالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلالمصافي لغاية جسر الطابقين