صدام حسين حي في السجن.. ما علاقته بـAL؟

نيوز – محلي

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، ساحة للشائعات وترويج الأكاذيب، وخاصة مع التطورات على الساحة الدولية، فمنذ أن تم الإعلان عن سقوط الأسد، انتشرت صورا وفيديوهات تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي تظهر "الأسد" يقوم بشراء الطماطم من أسواق العاصمة .

وأظهر الفيديو الذي لم يتم تأكيده حتى الآن الأسد وهو يشترى طماطم من السوق، بينما لم تؤكد أي وسائل إعلام روسية هذا الفيديو وهل هو في أم لا، وهل هو الأسد أم شبيهه.

كما انتشرت شائعات عدة في منصات التواصل الاجتماعي، آخرها صورة متداولة مكتوب عليها: قوات المعارضة السورية تعثر على رئيس النظام السابق حسين حي يرزق في نفق داخل سجن صيدنايا بعد 19 عاما من اختفائه".

وبالبحث والتحري تبين أن الصورة المتداولة تعود إلى اعتقال الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بعد دخوله إلى البلاد في تشرين الاول 2021.

وخلال الساعات القليلة الماضية، وبالتزامن مع إعلان العديد من نجوم هوليوود مغادرتهم منازلهم بسبب الحرائق المندلعة في المدينة الأمريكية، تداول العديد من رواد مواقع التواصل مشاهد صور ومقاطع فيديو تظهر احتراق لافتة هوليوود، ما أثار تساؤلات حول مصير استوديوهات هوليوود ومواقع التصوير والديكورات الخاصة بالأعمال الجاري تصويرها، إلا أن كثير من تلك الصور تبين أنها ما بين مختلقة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو صور قديمة أعيد تداولها.

وفي محاولة لطمأنة الجميع، خرج حساب رسمي لهوليوود لطمأنة الجميع بمنشور علي انستجرام، قال خلاله: "لا تزال لافتة هوليوود صامدة.. يرجى تذكر بقية مقاطعة لوس أنجلوس في دعواتكم، والبقاء متيقظًين إذا كان عليكم الإخلاء.. لا تصدقو الأخبار المزيفة وخذوا مصادركم الإخبارية من شبكات موثوقة".

ولإزالة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات والصور، يثر الأزمات ويغير الحقائق، حيث تم فبركة فيديو من حفل تأبين الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، لخناقة بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وزوجته "جيل" أثناء حضور التأبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب ساخر باسم " il Donaldo Trumpo" على منصة إكس، فيديو مفبرك يظهر الاشتباكات بالأيدي بين هاريس وجيل بايدن.

وقامت مراسم تأبين الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، بحصور الرؤساء الأمريكيين الخمسة الباقين على قيد الحياة، وعدد من نوابهم وقادة وزعماء العالم.

وجلس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في مقاعدهما في الكاتدرائية الوطنية لحضور مراسم جنازة جيمي كارتر وكذلك فعل باراك أوباما، وقبل أن يجلسا، صافح الرجلان آل جور ومايك بنس -نائب ترامب في الولاية الأولي-، اللذين يجلسان خلفهما مباشرة.