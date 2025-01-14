السجن 10 سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق





وأضاف في بيانه أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه". وبحسب بيان لمجلس الأعلى، أقدم المدان بالاشتراك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات.وأضاف في بيانه أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

من جهته، أوضح مصدر مطلع في حديث مقتضب لـ نيوز، إن "مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق والذي صدر بحقه الحكم اعلاه هو علي وعد علاوي".