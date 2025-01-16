السوداني يستقبل رؤساء جامعات بريطانية ويوقع 12 مذكرة تفاهم

وأكد السوداني وفق بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، "توجه الحكومة نحو ترصين التعليم من خلال الانفتاح على أهم الجامعات العالمية، خصوصاً الجامعات البريطانية التي لها تاريخ طويل مع التعليم في العراق، وهو ما تجسد في مبادرة الابتعاث التي أطلقها وشملت (5) آلاف مبتعث ومبتعثة".وشهد اللقاء "تكريم جامعة غرينيتش للسوداني، ومنح 20 مقعداً دراسياً لطلبة الماجستير في مختلف التخصصات".كما كرم رئيس مجلس الوزراء، "البروفيسور بشير الهاشمي رئيس جامعة (كلية الملك في لندن) للأبحاث والابتكار، وذلك لحصوله على لقب (فارس) من ملك بريطانيا تشارلز الثالث".وجرى بعدها "توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات البريطانية من مختلف التخصصات، وقعها عن الجانب رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم في بواقع 8 مذكرات مع جامعات هي:1-جامعة ليفربول2-جامعة نيوكاسل3-جامعة غرينيتش4-جامعة كينغز كوليدج لندن5- جامعة كوين ماري لندن6-جامعة أكستر7- جامعة ليفبره8-جامعة برونيلو(4) مذكرات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعات :1-جامعة ليفبره2-جامعة كيل3- جامعة غرب انكلترا بريستول4- شبكة النهرين جامعة لندن".