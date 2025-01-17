السامرائي: سامراء بحاجة إلى جهود جماعية من مختلف مكوناتها لتحقيق التنمية

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "ناقش السامرائي خلال اللقاء الأوضاع العامة في واحتياجات العشيرة، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع أبناء لمتابعة التي تهمهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها".وأشار السامرائي إلى أن "سامراء بحاجة إلى جهود جماعية من مختلف مكوناتها لتحقيق التنمية والاستقرار، مشدداً على أن العزم سيظل داعماً لأبناء في جميع المحافل".