مجلس الديوانية يعفي مديري البلديات والبلدية

نيوز – محليات



قرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، إعفاء مديري مديريتي البلديات والبلدية، عازيا ذلك الى "التقصير" في عملهما.





وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس برئاسة محمد شخير الغانمي ونائبه الحقوقي سيف النائلي وبحضور اغلبية أعضائه، قرر بالإجماع إعفاء مديري دائرتي البلديات والبلدية".



وأضاف أن "القرار جاء بسبب سوء الإدارة والتقصير في أعمالهم".



وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس برئاسة محمد شخير الغانمي ونائبه الحقوقي سيف النائلي وبحضور اغلبية أعضائه، قرر بالإجماع إعفاء مديري دائرتي البلديات والبلدية".وأضاف أن "القرار جاء بسبب سوء الإدارة والتقصير في أعمالهم".