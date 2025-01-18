ارادت القفز من جسر.. محاولة انتحار طالبة بعمر الـ 14 بميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تمكنت مفارز قسم شرطة نجدة من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 14 عام حاولت القفز من أعلى الجسر اليوغسلافي محاولة الانتحار"، مبينة ان "مفارز النجدة المتواجدة قرب المكان والتحرك الفوري حال دون إنهاء حياة الفتاة وإنقاذ حياتها".واضافت، أنه "تم تسلميها الى ذويها بموجب وصل استلام رسمي وتعهد خطي".