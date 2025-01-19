اكثر من 90 توقيعا لاستجواب وزيرة الاتصالات

نيوز – سياسي

أعلنت الاتصالات النيابية، اليوم الاحد، عن جمع تواقيع اكثر من 90 نائبا لاستجواب وزيرة الاتصالات .

وقالت فاتن القره غولي في تصريح تابعته نيوز، انه "تم اليوم جمع تواقيع أكثر من 90 نائبا لاستجواب وزيرة الاتصالات الياسري". وأضافت "ننتظر تحديد جلسة الاستجواب من رئاسة مع تحديد الملفات التي سيتم الاستجواب بناء عليها". فيما كشف مصدر برلماني ان "استجواب وزيرة الاتصالات سيدرج خلال الجلسات المقبلة".

