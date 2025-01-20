اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اندلع حادث حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحادث"، مشيرا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".

الى ذلك أفاد، مراسل السومرية، أن 10 محال تعرضت الى الاحتراق قرب ساحة العروبة، مشيرا الى تواجد من 15-20 سيارة إطفاء قرب الحريق.

وأضاف مراسلنا أن فرق الاطفاء سيطرت على امتداد الحريق وتجري حاليا عمليات التبريد، لافتا الى أن الخسائر مادية فقط.