شكل "غير معتاد" لازدحامات بغداد اليوم.. خارطة شاملة للموقف المروري

وظهرت الازدحامات في بعض الشوارع والمناطق بمستواها المعتاد كما يحصل في باب المعظم مثلا وبعض الازدحامات المتقطعة في كرادة خارج، لكن غاب الازدحام مثلا عن الجادرية وبعض شوارع داخل المنصور وأبو نؤاس، فيما ظهر الازدحام معقدا في منطقة الباب وعلى غير العادة، فتفرعت الازدحامات وامتدت على طول طريق معسكر وصولا الى ساحة الفردوس عبر السعدون وكرادة خارج.وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:طريق معسكر من نهر لغاية الدورةطريق المعسكر من نفق الزعفرانية لغاية ساحة الفتحساحة الفتح وشارع النضال والشارع المؤدي لكرادة خارجالكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين ساحة التحريات وشارع العطارساحة الفردوس وساحة كهرمانة وشارع السعدون وكرادة داخل وازقة البتاوينالصناعة وسعد بن ابي وقاصسوق الجديدة والغدير وشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةكمب سارةوسريع الدورةمؤسسة الشهداء (من ساحة الطابقين لغاية الجسر المعلق)الجادرية مرور بطيء وازدحام تقاطع جامعةالقادسية من مخرج المطار لغاية ساحة الاحتفالات ازدحام طويل ومتصلمجسر اليرموك وشارع محمد مهدي الجواهري ومجسر النسور14 تموز بين نفق الزيتون وشارع الكندييافا وازقة العلاوي14 تموز بين مجسر الشالجية ومجسر 14 تموزمجسر أبو غريب وتقاطع مستشفى الطفل في الإسكان6 في العلاوي وشيخ معروفحيفا وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة مدينة الطب وباب المعظمصفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية ومجسر فائق حسن وجسر الصرافية ازدحام متصلالجهاد وشارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية وشارعنفق النداء وشارع المشتل وشارع الوزيرية الازدحام متصل بباب المعظمطريق الموصل الشمالي وشارع معارض جكوك وجسر الدباش