5 دول عربية فقط أقل من العراق بتكلفة المعيشة.. والامارات الأعلى عربيًا

عالميًا، جاء بالمرتبة 112 من اصل 139 بتكلفة المعيشة وبلغت نقاطه 27 نقطة من 100 بتكلفة المعيشة، فيما تصدرت جزر فيرجن بصفتها الاعلى تكلفة معيشية بالعالم على الاطلاق بـ98 نقطة، فيما كانت باكستان الأقل تكلفة معيشية على الاطلاق بنقاط بلغت 18 نقطة.اما عربيًا، فجاءت الامارات الأعلى على الاطلاق بتكلفة المعيشة وبالمرتبة الـ30 عالميا بنقاط بلغت 54 نقطة، فيما جاء 13 عربيا من اصل 18 عربية، حيث كانت دول تونس، الجزائر، سوريا، مصر، وليبيا، هي العربية الوحيدة الأقل تكلفة معيشية من العراق، اما بقية العربية فجميعها كانت اعلى من بتكلفة المعيشة.