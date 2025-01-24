النيران تتمدد وألسنتها تلتهم خزاناً جديداً.. آخر تطورات حريق الرميلة النفطي بالبصرة

وقال المصدر لـ نيوز، إن "النيران المشتعلة في حقل الرميلة تمددت ووصلت إلى خزانٍ آخر بعد عدم تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد النار في الخزان الأول"، مشيراً إلى أنه "تجري الآن عمليات تبريد للخزان رقم 3 حتى لا ينفجر نتيجة العالية من جراء الحادث".وأضاف، أن "الحريق أدى حتى الآن، إلى إصابة خمسة أشخاص، أربعة منهم بحالات اختناق، والخامس أصيب بحروق في الكف والقدمين"، مؤكداً أن "جميع المصابين حالتهم مستقرة حالياً".من جهتها، أشارت في بيان مقتضب، إلى أن "حادث حريق وقع في خزان في المحطة الخامسة في الرميلة الشمالية وفرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق"، مردفة "ستعلن التفاصل الأخرى لاحقا".وفي وقت سابق، ذكر مصدر محلي لـ نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في المحطة الخامسة بحقل الرميلة بالبصرة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".