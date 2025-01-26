"طقس العراق".. مرتفع جوي يسيطر على عموم المنطقة​

توقعت للأنواء الجوية، الأحد، سيطرة مرتفع جوي على عموم المنطقة​ منها .

وقالت الهيئة في بيان، "لفترة زمنية ربما تستمر لغاية أو نهاية الأسبوع المقبل، انقطاع الأمطار وانعدام الحالات الجوية الممطرة في عموم مدن البلاد اعتباراً من مساء وليل الثلاثاء الموافق 2025/1/28".

وأضافت "نتيجة لسيطرة مرتفع جوي على عموم المنطقة ومنها العراق"، مشيرة الى "استقرار نسبي بدرجات مع ارتفاع طفيف يطرأ في بعض المدن ويستمر الشعور بالبرودة ليلا".