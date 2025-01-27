تقرير من الانواء بعد النشاط الزلزالي قرب الحدود العراقية الإيرانية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سجلت محطات الرصد الزلزالي للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي نشاط زلزالي ضمن مناطق خانقين وكلار وكفري، حيث تم تسجيل عدد من الهزات الضعيفة صباح اليوم وكانت أغلب الهزات بمقادير ضعيفة غير محسوسة، من (۲٫۸ - (٣,٤) درجة باستثناء احد الهزات التي بلغت قوتها (٤.٨) درجة".